SUCCESSOS
Rescatat amb helicòpter un ciclista de 55 anys ferit al Bikepark de Pal
El grup de rescat de muntanya dels bombers va haver de mobilitzar l’helicòpter per rescatar un ciclista, de 55 anys, ferit ahir al matí al Bikepark de Pal Arinsal. L’avís va arribar de l’hospital en ser una zona de difícil accés, per la qual cosa es va haver d’utilitzar el rescat aeri. El cos d’emergències va mobilitzar dos bombers del grup de rescat de muntanya, un bomber infermer i l’equip del servei d’urgències de l’hospital. Segons fonts del cos, el grup GRM va fer una primera valoració de les lesions i després va intervenir el SUM. El ciclista va patir una contusió toràcica i va ser evacuat fins al centre sanitari.