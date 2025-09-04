CENTRE HOSPITALARI
Un nou anestesista, a la corda fluixa després d’estar desaparegut un dia
El metge no va acudir al quiròfan dimarts i ahir es va avisar la policia per localitzar-lo
Un metge anestesista que s’acaba d’incorporar a l’hospital –fa unes tres setmanes que es va sumar a la plantilla– va provocar un maldecap organitzatiu dimarts al matí quan tenia quiròfan agendat a primera hora i no va acudir a les intervencions, sense avís ni previ ni posterior. De fet, ahir al matí encara no se’n tenien notícies, així que des del mateix hospital es va mobilitzar la policia pel temor que li hagués passat alguna cosa de gravetat. Finalment, es va descobrir que la desaparició estava provocada per un problema la nit anterior amb la policia, però fora d’Andorra, a Catalunya, concretament. Fonts hospitalàries van indicar que és un professional en període de prova, amb la qual cosa l’incident fa molt difícil la seva continuïtat a la institució, i s’estarien analitzant les mesures a prendre.
El rerefons és que va tenir un problema de tipuls legal fora del país
Acabat d’arribar al país com aquell qui diu, encara tenia l’habitatge en un establiment hoteler. Per això un dels primers llocs on se’l va intentar localitzar (els agents de policia que es van ocupar) va ser a l’allotjament. Allà es va constatar que no hi havia passat la nit i posteriorment es va acabar traient l’entrellat. Es tracta d’un especialista procedent de Lleida, segons van indicar les fonts, de mitjana edat i de carrera àmplia. A l’hospital es va incorporar el mes d’agost passat després de superar un procés de selecció que en principi tenia més aspirants. Les fonts coneixedores van assenyalar que a banda de valorar la vàlua professional, es van fer totes les comprovacions habituals i va obtenir la col·legiació després que es verifiquessin amb el col·legi de procedència els detalls de la trajectòria laboral. Que va superar tots els filtres, vaja.
Està en període de prova i la falta apunta que no el superarà
Però tota la deriva que ha suposat aquesta situació implicaria una falta laboral de prou gravetat perquè no continuï prestant cap mena de servei a l’hospital. La decisió, en principi, hauria de ser imminent.