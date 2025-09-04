Estadística
Les matriculacions augmenten un 8% a l'agost
Els turismes han augmentat en 12 unitats
La venda de vehicles s'ha incrementat a l'agost amb la matriculació de 27 unitats, la qual cosa suposa una variació percentual del 8% més respecte a les 339 del mes d'agost de 2024, segons ha publicat Estadística. La variació més important s'ha registrat en la categoria 'camions i camionetes', que ha passat de 27 a 44, xifra que representa un augment del 63%. Els turismes han augmentat en 12 unitats, passant de 244 a 256 i les motocicletes i ciclomotors han pujat de 63 a 64. Per contra, la categoria 'altres' ha baixat de 5 a 2 unitats. De les 366 matriculacions, 257 corresponen a vehicles nous i 109 a vehicles importats de l'estranger.
L'acumulat del gener fins l'agost ha estat de 3.466, un 7,1% més que al mateix període de l'any anterior, quan es van registrar 3.235vehicles. Les categories que mostren variacions positives són turismes (7,6%), motocicletes i ciclomotors (4,7%), altres (52,6%) i camions i camionetes (1%).
Estadística precisa que per tipologia d'energia la variació més notable per número ha estat dels vehicles híbrids de gasolina no endollable, amb 33unitats més, seguit dels de sense carburant, amb 8 unitats més.