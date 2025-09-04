TURISME
L’ocupació baixa un 3,55% durant l’agost
La xifra és del 82,67% i satisfà els hotelers, que treuen ferro al descens respecte al 2024
Els establiments hotelers del Principat han registrat una ocupació mitjana del 82,67% durant el mes d’agost, segons les dades que ha fet públiques la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Tot i que aquesta xifra suposa un descens del 3,55% respecte al mateix període de l’any passat, quan es va arribar al 86,22%, des de l’entitat es valora el resultat com a molt positiu.
La UHA subratlla que assolir un percentatge superior al 80% en el conjunt del mes confirma “la força d’Andorra com a destinació d’estiu”. Segons indica, la davallada interanual no ha d’interpretar-se com un retrocés preocupant, ja que els resultats del 2024 van estar fortament condicionats per circumstàncies excepcionals. L’agost de l’any passat va ser qualificat per l’entitat com a “atípic i extraordinari”. Entre els factors que van contribuir a un nivell de demanda molt per sobre de l’habitual destaquen el trasllat d’hàbits turístics arran dels grans esdeveniments esportius celebrats al juliol, especialment els Jocs Olímpics, i la celebració de les finals de la Copa del Món de BTT a la Massana. Aquestes cites van atreure un volum notable de visitants, que van elevar de manera significativa el nivell d’ocupació. La UHA remarca que els hotels han aconseguit mantenir un ritme alt de reserves i ocupació en un context menys excepcional, i això posa en relleu la capacitat d’atracció del Principat com a destinació de muntanya i natura en temporada estival i “els beneficis singulars” que aquests ofereixen.
La Unió Hotelera també ha indicat que l’agost continua sent, amb diferència, un mes clau per al conjunt del sector hoteler andorrà. Quant a les perspectives per al mes de setembre, l’associació hotelera preveu un comportament similar al de l’any passat, encara que “lleugerament per sota”. L’entitat confia que es pugui mantenir un balanç positiu i estable, fet que contribuiria a consolidar la temporada d’estiu com una de les més importants per al sector turístic del país.
EL PAS REGISTRA UN DESCENS EN LES VENDES A L'AGOST
Alguns comerciants també associen el descens a la imatge que projecta l’activitat del contraban i indiquen que pot afectar negativament l’atractiu de la zona. Adverteixen que els clients solen queixar-se del contraban i que “han baixat les vendes, perquè el tabac ja es ven més barat a França”.
En canvi, alguns establiments hotelers han assolit nivells d’ocupació similars als d’anys anteriors. Els comerciants remarquen que existeix una diferència entre l’afluència de turistes i el volum real de compres al comerç. Segons ells, aquesta situació apunta un canvi en els hàbits de consum, amb viatgers que visiten el poble però que redueixen la despesa en botigues, ja sigui per l’augment del cost de la vida, per la percepció de preus o per la influència d’altres factors com ara el comerç en línia.