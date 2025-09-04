GASTRONOMIA
L’Andorra Taste, del 17 al 21 de setembre a Ordino
Andorra Turisme va presentar ahir a Barcelona la quarta edició del congrés Andorra Taste, que se celebrarà del 17 al 21 de setembre a Ordino. L’acte també va servir per anunciar el lliurament de l’Andorra Taste Award 2025 al reconegut cuiner Ferran Adrià.
Un dels plats forts de la presentació va ser el dinar a quatre mans protagonitzat pels xefs Rodrigo Martínez (Beç), ambaixador d’Andorra Taste, i Hideki Matsuhisa (Koy Shunka), xef amb estrella Michelin i establert a Barcelona, que també compta amb un restaurant al Principat. El menú va combinar tècniques d’alta cuina de muntanya amb influències asiàtiques.
El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va destacar que “en l’última dècada s’han doblat els visitants que venen a Andorra amb la gastronomia com a principal motiu de visita, però encara tenim possibilitat de créixer”.