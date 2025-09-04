IMMIGRACIÓ
L’alt ritme de contractació esgota la quota general en quatre mesos
El Govern avança que la setmana que ve aprovarà una mesura “quirúrgica” per permetre incorporacions de personal limitades
L’acabament de les 1.170 autoritzacions de residència i treball (900 inicials més el 30% d’ampliació prevista al reglament) que permetia la quota general aprovada a final d’abril obligarà el Govern a aprovar una mesura extraordinària que no bloquegi completament la incorporació de personal forà durant dos mesos. El contingent tenia vigència fins al 31 d’octubre, però s’ha esgotat de manera sorprenent molt abans de la data de caducitat. El ministre portaveu, Guillem Casal, va avançar que la setmana que ve s’aprovarà “un augment molt quirúrgic”, però en cap cas una ampliació que sí que es podria haver avalat en altres èpoques. La justificació és el control sobre el creixement poblacional que pretén l’executiu i que des de l’any passat l’ha dut a aprovar quotes assimilables a la prepandèmia.
L’esgotament dels més de mil permisos ha sorprès la patronal empresarial, que no té una resposta a per què s’ha exhaurit a aquest ritme. Abans que el ministre portaveu anunciés l’objectiu d’aprovar un remei intermedi la setmana vinent, el director de la CEA, Iago Andreu, va manifestar que es tractava “d’una situació problemàtica” que necessitava una solució. “No estem a 10 d’octubre, si això passés en aquestes dates pots deixar una contractació en stand-by durant dues o tres setmanes, però és que falten dos mesos”, va assenyalar Andreu. “Es pot trampejar durant dues setmanes, però no durant dos mesos. No pots deixar les empreses del país sense poder contractar a fora durant aquest temps”, va insistir.
“Creiem en un creixement sostenible i digerible per pal·liar la situació de l’habitatge”
L’executiu atribueix el ràpid esgotament de la quota general al retorn del contingent a dades anteriors a la pandèmia. I és que tot i que ja s’actuava així des de l’any passat, en aquesta ocasió s’ha decidit no ampliar-la en arribar a xifres mínimes. L’acció permetia “posar en situació que no hi havia una mancança en aquest sentit”, segons Casal, qui va afegir que “ara el Govern està analitzant treballar d’una altra manera sense perjudicar el teixit productiu del país”. Això sí, la realitat assumida per l’executiu és que cal combatre els fluxos migratoris del país. “Creiem en la recerca d’aquest creixement més sostenible i digerible per pal·liar la situació de l’habitatge”, va exposar el ministre portaveu. Casal va considerar que “per poder assolir un creixement més harmònic, hem de tornar a aquests contingents de quota d’abans de la pandèmia”.
“Es pot trampejar durant unes dues setmanes, però no durant dos mesos”
La solució que implementarà l’executiu de forma esporàdica és, així, “aquest encaix quirúrgic”. Per a l’aplicació de la mesura, no obstant això, caldrà esperar com a mínim fins dimecres de la setmana vinent, quan s’hagi valorat quins són els sectors més necessitats. “Ara ens hem donat una setmana de reflexió mantenint la mateixa filosofia i atenent aquelles professions més estratègiques, imprescindibles, i béns de primera necessitats”, va manifestar el ministre portaveu. En tot just una setmana, però, es preveu que l’increment ocasional de la quota sigui efectiu. S’aconseguirà per mitjà d’un BOPA extraordinari, un mecanisme que permetrà publicar-lo el mateix dimecres. “No crec que esperem una setmana més”, va tranquil·litzar Casal, que va manifestar que “dijous de la setmana que ve ja hi hauria aquest augment quirúrgic a disposició”. Per tant, quedaria solucionada la problemàtica i assegurada la possibilitat de contractació durant el 2025, segons el ministre portaveu.
Futbol Club Andorra
El director esportiu de l’FC Andorra va expressar la dificultat per inscriure jugadors a causa del tancament de la quota. Una situació que afectava el jugador Martin Merquelanz. Amb referència a aquest cas, Casal va assegurar que el Govern no és selectiu i “atén demandes de forma global i no del Futbol Club Andorra, del Club Esportiu Escaldes-Engordany o del bar que podem trobar a la cantonada sortint de l’edifici administratiu”. Des de l’executiu es considerarà la situació “de forma global i si encaixa dins l’interès general tindrà una solució, i si no l’haurà de trobar quan es torni a obrir el contingent de quota”, va expressar Casal.