L'accés al mirador Solar de Tristaina i al Funicamp seran gratuïts per Meritxell

Festa nacional
Grandvalira i Ordino Arcalís celebraran el dia de Meritxell oferint l'accés gratuït al Funicamp i al mirador Solar de Tristaina. Per pujar als remuntadors d'Ordino Arcalís caldrà tenir una reserva prèvia per fer un àpat en algun restaurant de la parròquia ordinenca el mateix dia.
Una vegada feta la reserva, l'establiment informarà a l'estació sobre el nom de la reserva i el nombre de persones. Els visitants s'hauran de dirigir a les taquilles de l'Hortell per recollir les invitacions per pujar al telecabina de Tristaina i de Creussans. L'horari dels ginys és de 8:30 a 17 hores (el telecabina), i de 8:45 a 16:40 (el telecadira). El Funicamp serà gratuït sense cap requisit previ i l'horari d'obertura serà de 10 a 16 hores.