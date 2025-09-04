COMMEMORACIÓ
Jornades amb experts per analitzar els 35 anys de relació amb la UE
Debats polítics, ponències econòmiques i jocs infantils per apropar Europa
Andorra celebrarà 35 anys de relació amb la Unió Europea amb dues jornades obertes els dies 16 i 20 de setembre, organitzades per la secretaria d’Estat per a les Relacions amb la UE. Sota el lema Andorra ArrEU, les activitats tenen l’objectiu d’explicar de manera participativa i divulgativa l’evolució del vincle amb Europa i el paper d’Andorra dins del projecte europeu.
La primera jornada, segons el comunicat, tindrà lloc el 16 de setembre a l’hotel Starc, de 16.30 a 20.30 hores, i reunirà experts institucionals i empresarials per analitzar l’acord comercial del 1990 i els reptes del procés d’associació. El programa inclourà dues taules rodones i una conferència de cloenda. El cap de Govern farà l’acte inaugural. La sessió d’obertura portarà per títol Andorra i Europa: 35 anys de relació i comptarà amb l’excap de Govern Jaume Bartumeu i l’exsecretari general adjunt de l’Associació Europea de Lliure Começ Georges Bau. A continuació, una segona taula analitzarà les perspectives econòmiques amb ponents com, per exemple, Miquel Àngel Armengol, Judit Hidalgo, Àlex Marfany i Ignasi Martín. Henri Gétaz tancarà la jornada amb una ponència sobre el mercat interior europeu i les relacions amb la perifèria.
La segona jornada, més lúdica i familiar, es farà al Parc Central i inclourà activitats infantils, una teatralització dels inicis del diàleg europeu i l’exposició Temps endins. Els visitants podran interactuar amb jocs de gran format, com ara un trencaclosques gegant i propostes pensades per descobrir de forma amena el recorregut d’Andorra dins Europa.