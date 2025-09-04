Afers Exteriors
Govern es reuneix amb el cos diplomàtic per establir el full de ruta en acció exterior
La trobada es repeteix cada any i serveix per iniciar el curs polític
El cos diplomàtic del país s'ha reunit avui al matí amb el Govern per iniciar el curs polític. La trobada, que ha tingut lloc a la plaça Lidia Armengol d'Andorra la Vella, ha servit per establir el full de ruta en matèria d'acció exterior, tal com ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, en una publicació a les xarxes socials.