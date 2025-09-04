CONSELL DE MINISTRES
Govern estudiarà com aplicar un impost de residus als importadors
L’executiu aprova 100.000 euros d’ajut per a projectes basats en economia circular
El Govern adjudica un estudi per avaluar la millor metodologia per tal que les empreses que posen productes al mercat s’hagin de fer càrrec de part de la gestió dels respectius residus. L’objectiu és aplicar uns impostos als importadors, o bé productors si s’escau, per sufragar el cost de finançament dels productes quan arriben al final de la seva vida útil. Així ho va explicar el ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El sistema en qüestió “està ja implementat arreu”, va assegurar Casal. Tanmateix, la diferència rau en l’elevada representació d’importadors per sobre de productors al país. “Al nostre entorn, el productor i el consumidor de forma generalitzada formen part del mateix territori, a casa nostra, no”, va expressar el ministre portaveu, qui va detallar que “és aquesta normativa internacional a través de l’acord duaner que s’ha de revisar”.
La implementació d’una legislació en aquesta línia no hauria de suposar cap inconvenient per a les empreses importadores, segons Casal, ja que “aquesta quantitat de més que s’hauria de pagar segurament ja vindria associada al preu de compra a fora d’Andorra”, on s’apliquen mesures similars. I és que l’executiu s’ha emmirallat amb els veïns pel que fa a “un sistema que funciona a Espanya” a l’hora de tirar endavant l’estudi. “Hem de trobar el mecanisme de poder recuperar aquesta part que el productor ja deu pagar a l’exterior”, va sentenciar Casal.
El ministre portaveu va insistir, però, que ara per ara “s’està analitzant la situació” i encara no es pot confirmar si caldrà “aplicar una quantitat econòmica o si l’importador haurà de pagar més o no”. L’estudi, que ha estat adjudicat a l’empresa Serveis de Suport a la Gestió per un import de 33.455,68 euros, està previst enllestir-lo abans d’acabar l’any i serà a posteriori quan l’executiu farà “una reflexió interna de si és aplicable i assumible per continuar amb el procediment”, va concloure Casal.
Més d'economia circular
L’executiu va adjudicar un altre estudi per elaborar la metodologia de càlcul de l’índex d’empreses basades en economia circular del país. Així, el Govern disposarà d’una eina per “mesurar l’impacte de les seves accions i potenciar-ne l’impuls d’altres si és necessari”, va afirmar Casal. Aquest segon estudi ha estat adjudicat a l’empresa Deloitte Auditors i Assessors per un import de 20.000 euros. I el Govern va aprovar, també, la nova convocatòria d’ajuts per a l’impuls de projectes amb principis d’economia circular amb una partida global de 100.000 euros.
MÉS
La Farga Areny d’Ordino serà escenari d’una nova campanya arqueològica aquest mes de setembre. El Govern ha adjudicat els treballs a l’empresa Eina Gestión Integral del Patrimonio, SL, per un import total de 48.448,71 euros.
SUBVENCIÓ RAMADERIA
El consell de ministres aprova les liquidacions de l’ajut que tenien dret a percebre els ramaders per les vaques que han estat valorades i puntuades com a selectes de la raça bruna d’Andorra. L’executiu ha atorgat un total de 105.989,61 euros.
BÀTXELOR INTERNACIONAL
El Govern dona llum verda al bàtxelor en relacions internacionals de la Unipro Universitat Digital Europea. L’alumnat podrà adquirir competències transversals, com ara dominar la comunicació en diferents llengües.
XARXA VIÀRIA
L’executiu adjudica quatre obres per reforçar la seguretat de vianants, conductors i viatgers a les carreteres de la Massana i Canillo per més de 540.000 euros.