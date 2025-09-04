Successos
Exteriors no té constància de cap resident afectat per l'accident del funicular a Lisboa
El sinistre es va produir ahir a la tarda i ha provocat disset víctimes mortals i 23 ferits
El ministeri d'Afers Exteriors no té constància de cap nacional andorrà o resident afectat per l'accident mortal del funicular a Lisboa d'ahir a la tarda. La secció consular d'Andorra a Portugal resta a l'espera de la confirmació oficial per part de les autoritats lusitanes de les identitats de les 17 víctimes mortals i els 21 ferits. A hores d'ara, de les persones afectades identificades cap és nacional o resident.
El sinistre va tenir lloc ahir a la tarda, quan un dels funiculars que connecta la Praça dos Restauradores amb el Jardim de São Pedro de Alcântara va descarrilar, provocant, almenys, 17 morts i 23 ferits de diversa consideració, cinc d'ells en estat molt greu, dos dels quals han mort aquesta matinada. El govern portuguès ha decretat un dia de dol nacional pel tràgic succés i en record de les víctimes.
El famós elevador va ser inaugurat el 1885 i és una de les principals atraccions turístiques de Lisboa. Té una capacitat de fins a 42 persones, 22 assegudes i 20 dretes, i el conductor, i transporta prop de tres milions de viatgers l'any, la majoria turistes. El recorregut de 275 metres al llarg de l'empinada Calçada da Glória, amb una inclinació del 18%, dura dos minuts.