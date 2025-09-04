Salut

La CASS finançarà al 100% dos nous medicaments d’alta complexitat

Es tracta dels que contenen inclisiran i levosimendan

L’edifici de la CASS.

L’edifici de la CASS.ARXIU

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Govern ha aprovat la modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d’alta complexitat per incloure dos nous fàrmacs: els que contenen inclisiran i levosimendan. Amb aquesta actualització, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) passarà a finançar el 100% del cost d’aquests medicaments.

Els medicaments amb inclisiran estan indicats per al tractament de la hipercolesterolèmia primària o la dislipèmia mixta. Per la seva banda, els que contenen levosimendan s’utilitzen per al tractament a curt termini de la descompensació aguda severa de la insuficiència cardíaca crònica.

tracking