Salut
La CASS finançarà al 100% dos nous medicaments d’alta complexitat
Es tracta dels que contenen inclisiran i levosimendan
El Govern ha aprovat la modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d’alta complexitat per incloure dos nous fàrmacs: els que contenen inclisiran i levosimendan. Amb aquesta actualització, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) passarà a finançar el 100% del cost d’aquests medicaments.
Els medicaments amb inclisiran estan indicats per al tractament de la hipercolesterolèmia primària o la dislipèmia mixta. Per la seva banda, els que contenen levosimendan s’utilitzen per al tractament a curt termini de la descompensació aguda severa de la insuficiència cardíaca crònica.