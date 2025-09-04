Consell General
Baró pregunta per l'evolució de les dades de delinqüència al Pas dels darrers quatre anys
El conseller socialdemòcrata també vol conèixer el nombre d'efectius desplegats a la població
El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, vol conèixer l'evolució de les dades de delinqüència al Pas de la Casa durant els darrers quatre anys, així com l'evolució dels efectius del cos de policia desplegats a la població en el mateix període. Baró també demana a Govern si té previst augmentar els efectius policials al Pas i quines són les mesures específiques que té previst adoptar l'executiu per reforçar la seguretat ciutadana a la població encampadana.