Rànquing internacional
Andorra, sisena al món al nou índex de llibertat financera de Nomad Capitalist
El Principat entra al ‘top 10’ del rànquing internacional per la combinació d’impostos baixos, seguretat i qualitat de vida
Andorra s’ha situat en sisè lloc mundial al nou Nomad Capitalist Freedom Index, compartint posició amb altres països capdavanters i consolidant-se entre les deu millors destinacions del món en matèria de llibertat financera i qualitat de vida.
Segons els investigadors de la consultora Nomad Capitalist, especialitzada en assessorar persones d’alt patrimoni en relocalització estratègica i gestió de riquesa, la classificació del Principat reflecteix la combinació d’un sistema fiscal competitiu, la seguretat i una qualitat de vida alpina que atrau residents globals.
El rànquing destaca els baixos impostos personals, amb un tipus general del 10%, així com l’absència de gravamen sobre guanys de carteres i patrimoni. També s’elogia la rapidesa del sistema judicial i la seguretat, amb uns índexs de criminalitat molt baixos.
L’informe subratlla igualment els avantatges de viure a Andorra: l’aire net de muntanya, les estacions d’esquí de primer nivell i el sistema educatiu trilingüe. Malgrat que la burocràcia pot resultar més lenta que en països veïns, l’accés a l’espai Schengen i els beneficis fiscals i geogràfics mantenen el país com a pol d’atracció per a inversors i emprenedors.
En aquesta primera edició de l’índex, Mònaco i Maurici comparteixen el primer lloc, seguits de Suïssa i Portugal (empatats en tercera posició amb Andorra) i Irlanda en cinquè lloc. Espanya se situa en la 61a posició, empatada amb Itàlia, Croàcia, Malàisia i Macao.
“El primer Nomad Capitalist Freedom Index és un canvi de paradigma per als ciutadans globals”, va assenyalar Javier Correa, Research and Development Associate de la consultora. “Andorra ofereix una combinació única de discreció, baixos impostos i alta qualitat de vida. És, per tant, una elecció natural per a aquells que busquen seguretat al cor d’Europa.”