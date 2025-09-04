Protecció Civil
Andorra incorpora l’eina multirisc ARGOS per millorar la gestió d’emergències
L’eina aglutina diversos sistemes d’avís i detecció en una sola plataforma, fet que facilita una resposta més directa i eficaç
El Govern d’Andorra ha integrat l’eina tecnològica ARGOS, una plataforma multirisc que reforça la capacitat de prevenció, seguiment i resposta davant d’emergències. La seva implementació, impulsada pel departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, respon a la voluntat de modernitzar les eines disponibles i alinear-se amb els objectius del Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres de les Nacions Unides.
El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha explicat que ARGOS donarà suport, entre d’altres, als treballs sobre el risc d’inundació al país i que permetrà gestionar de manera integrada riscos com allaus, incendis, terratrèmols o altres fenòmens meteorològics extrems. L’eina aglutina diversos sistemes d’avís i detecció en una sola plataforma, fet que facilita una resposta més directa i eficaç.
La incorporació d’aquesta tecnologia ha estat possible gràcies a la col·laboració amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I), que des del 2023 ha treballat amb el Govern en una prova pilot de la plataforma.