SUCCESSOS
Alerta per un intent d’estafa amb el fals regal d’un piano
Un conegut músic del país ha denunciat a través de les xarxes un presumpte intent d’estafa amb el fals regal d’un piano de cua. El compositor ha rebut un correu electrònic en català que explicava que una vídua es volia desfer del piano del seu marit perquè s’estava canviant a un pis més petit i no hi cabia l’instrument, però que “aquest no li perdonaria mai si el venia i preferia donar-lo a alguna entitat cultural o escola de música”. En el correu, en què s’adjuntaven fotografies del piano, també s’indicava que el piano de cua, un Yamaha G1 amb una antiguitat de tres anys i valorat en uns 20.000 euros, era un regal, però que ara es trobava en un magatzem d’una reconeguda empresa de transports al sud de França i que s’havia de pagar el trasllat.
El correu electrònic també va arribar a alguna oficina de Turisme d’Andorra. Tot i això, a la policia no li consta cap denúncia.