Successos
Rescatat amb helicòpter un ciclista ferit al Bikepark de Pal
Els bombers han fet la intervenció aquest matí
El grup de rescat de muntanya dels bombers han hagut de mobilitzar l'helicòpter per rescatar un ciclista ferit aquest matí al Bikepark de Pal Arinsal. El cos d'emergències ha mobilitzat dos bombers del grup de rescat, un bomber infermer i l'equip del servei d'urgències de l'hospital. Es desconeix l'estat de salut del ciclista, que ha estat evacuat amb helicòpter fins al centre sanitari.