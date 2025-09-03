Consell de ministres
100.000 euros per a projectes que fomentin l'economia circular
El Govern ha encarregat dos estudis per la implantació de sistemes de responsabilitat ampliada del productor (RAP) i per l'elaboració de la metodologia de càlcul de l'índex d'empreses basades en economia circular
El Govern ha aprovat aquest dimecres l'obertura de les subvencions per a projectes que fomentin l'economia circular, així com dos estudis que permeten seguir desplegant la Llei d'economia circular.
La convocatòria gaudirà d'una partida global de 100.000 euros, i els ajuts estan destinats a empreses privades i agrupacions o associacions empresarials, col·legis professionals o associacions en general. Els ajuts cobreixen el 50% del projecte, dins a un màxim de 30.000 euros o 10.00 euros, segons la tipologia d'actuació, o fins a 5.000 en el cas de les campanyes de sensibilització. L'objectiu de les subvencions es fomentar la creació d'empreses, activitats i projectes que contribueixin de forma substancial a l'economia circular. L'executiu recorda que la convocatòria restarà oberta fins que s'exhaureixi la partida pressupostària o fins al 3 de novembre d'enguany.
De forma paral·lela, el Govern ha aprovat dos estudis per la implantació de sistemes de responsabilitat ampliada del productor (RAP) i per l'elaboració de la metodologia de càlcul de l'índex d'empreses basades en economia circular.
El primer ha estat adjudicat a l'empresa Serveis de Suport a la Gestió per un import de 33.455,68 euros, amb l'objectiu de disposar d'un document que serveixi de base per implementar un règim de RAP al Principat per sufragar el cost de la gestió dels residus dels productes que es posen al mercat.
El segon estudi té per objectiu elaborar la metodologia per poder calcular l'índex d'empreses basades en economia circular del país. Un cop elaborat, l'executiu disposarà d'una eina per conèixer les empreses basades en esquemes d'economia circular, que permetrà mesurar l'impacte de les accions vinculades amb aquesta i potenciar-ne l'impuls. Ha estat adjudicat a l'empresa Deloitte Auditors i Assessors per 20.000 euros.
Liquidat el suport econòmic per potenciar la raça bruna
El consell de ministres ha aprovat les liquidacions en concepte de pagament retroactiu de la diferència de l'import de l'ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals, corresponents a l'any agrari 2024, per a les vaques que han estat valorades com a selectes de la raça Bruna d'Andorra. En total s'han atorgat 105.989,61 euros a diverses explotacions ramaderes.