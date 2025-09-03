Habitatge
Oberta la convocatòria per accedir als 14 pisos de lloguer assequible de Roureda de Sansa
El preu dels habitatges oscil·la entre els 464,31 euros i els 723,14 euros
L'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) ha obert la convocatòria per accedir als 14 pisos de lloguer assequible situats als carrers de Roureda de Sansa número 8 i Bonavista número 9, d'Andorra la Vella. Hi poden concórrer les persones que estiguin inscrites al registre de sol·licitants abans del 10 de setembre, ja sigui a través de la seu electrònica o demanant cita prèvia al servei de tràmits de Govern. L'Institut apunta que el procés de valoració d'una inscripció pot allargar-se fins a dos mesos i encoratja a les persones que necessitin un habitatge a preu assequible a "presentar la sol·licitud corresponent per inscriure's al registre".
Els habitatges que s’adjudicaran en aquesta convocatòria són un total de 14 pisos que han estat objecte d’una reforma integral. La cuina consta exclusivament de vitroceràmica, forn i campana extractora i l’edifici no disposa d’ascensor. Els pisos oscil·len entre els 44 i els 70 metres quadrats, amb un preu assequible inicial de 464,31 euros i 723,14 euros, respectivament. A part, s’inclou un traster amb un preu que varia en funció de la seva superfície, explica l'INH.
La renda que assumiran les persones i unitats familiars adjudicatàries per la cessió de l’ús de l’habitatge és l’equivalent al 30% dels ingressos regulars sense que en cap cas, pugui superar el preu de mercat menys un 25%. L'institut apunta que les famílies que no puguin cobrir el preu assequible de l’habitatge poden ser beneficiàries d’un ajut per a l’habitatge de lloguer que cobreixi la diferència, sempre que reuneixen els requisits per gaudir-ne.