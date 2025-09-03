Patrimoni Cultural
Nova campanya arqueològica a la Farga Areny d’Ordino
Els treballs s'han adjudicat a l’empresa Eina Gestión Integral del Patrimonio SL per un import de 48.448,71 euros
El departament de Patrimoni Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports iniciarà aquest mes de setembre una nova campanya arqueològica a la Farga Areny d’Ordino. Els treballs, adjudicats a l’empresa Eina Gestión Integral del Patrimonio SL per un import de 48.448,71 euros, donaran continuïtat a les excavacions efectuades a finals de l’any passat i es desenvoluparan durant un període màxim de dos mesos.
La intervenció anterior es va centrar en l’espai de la carbonera i part del pati davant de les bordes del prat de la farga. Aquella actuació va permetre documentar dos forns de grillatge, un mur que podria correspondre a la casa del factor i esgotar bona part de l’estratigrafia de la carbonera. Amb tot, la complexitat va ser major de l’esperada per la presència d’un espai de preparació i dues canalitzacions que probablement tenien com a finalitat mantenir la zona lliure d’humitats.
La campanya d’enguany té com a objectiu esgotar completament l’estratigrafia d’aquests dos espais i documentar les possibles estructures que hi apareguin. La primera intervenció arqueològica al jaciment es va fer l’any 2002, centrada en l’excavació de la farga i del martinet.
Bàtxelor en relacions internacionals de la UNIPRO
El consell de ministres ha donat llum verda al decret que autoritza el títol oficial del bàtxelor en relacions internacionals de la UNIPRO Universitat Digital Europea. Amb aquest curs es podran adquirir competències transversals com la capacitat de dominar la comunicació en diferents llengües; i dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors. En acabar, els graduats obtindran competències per exercir com a tècnics, consultors i gestors en ministeris amb competència internacional i consular, organismes internacionals, afers públics, ONG, institucions privades internacionals, empreses de comunicació i consultories professionals. La durada és de tres cursos dividits en sis semestres.