Les obres de Casa de la Vall avancen a bon ritme
A la sala del Consell s'ha retirat la taula i les cadires de l'interior de l'hemicicle
Les obres de restauració de Casa de la Vall avancen a bon ritme. A la sala del Consell ja s'ha retirat la taula i les cadires de l'interior de l'hemicicle, i es faran canvis a les cadires dels consellers. Els treballadors també han aixecat el terra a la part de la capella. Així ho ha comunicat aquesta tarda el Consell General en una publicació a les xarxes socials. A la planta baixa també s'ha començat a treballar, i es durà a terme una redistribució dels espais per fer-los més eficients i accessibles.