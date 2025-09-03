Turisme
L'ocupació hotelera se situa en el 82,67% a l'agost
La xifra representa un lleuger descens del 3,55% respecte al 2024
Els establiments hotelers del país van registrar una ocupació mitjana del 82,67% durant el mes d'agost, segons les dades facilitades per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). La xifra representa un descens del 3,55% respecte al mateix període de l'any passat, quan es va tancar amb un 86,22%.
Des de l'entitat destaquen "la solidesa del mes d'agost i la força d'Andorra com a destinació d'estiu", tot i registrar un descens de 3,55 punts percentuals respecte l'any anterior i el valoren "satisfactòriament", ja que "superar la barrera del 80% confirma un resultat positiu".
La UHA recorda que l'agost anterior va ser "un mes atípic i extraordinari", com el trasllat d'hàbits turístics arran dels grans esdeveniments del juliol, com els Jocs Olímpics, sumat a la celebració de les finals de la Copa del Món de BTT a la Massana, que segons l'entitat "van provocar una demanda excepcional". Pel que fa al mes de setembre, la Unió Hotelera, assenyala que "se situarà en línies similars, però lleugerament per sota, dels resultats de l'any passat", amb un balanç positiu i estable al sector.