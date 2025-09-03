MÚSICA
John Holt deixa l’associació de DJ per assetjament a les xarxes
L’exvicepresident va criticar al Diari la falta d’artistes locals a les festes
El DJ i productor musical Joan Holthoefer, conegut com a John Holt, va anunciar ahir que abandona la vicepresidència de l’Associació de Discjòqueis i Productors d’Andorra (Adipma), després de la polèmica generada a les xarxes socials arran d’una publicació del Diari a qui va fer declaracions tot criticant la manca d’artistes locals a les festes majors del país.
En un comunicat difós, Holt va agrair tant el suport rebut com les crítiques i els missatges d’odi. “Totes les opinions m’han ajudat a entendre millor on soc i cap a on vull anar”, va afirmar. Tanmateix, va reconèixer que la pressió i els atacs han acabat afectant la seva carrera professional i el seu benestar. “Si opinar ha de fer-te quedar sense feina, alguna cosa no funciona. I no estic disposat a sacrificar la meva carrera per això”, va afegir.
L’artista es retira de qualsevol debat públic que no sigui musical
L’artista va confirmar que es retira de qualsevol debat públic que no sigui estrictament musical i que, a partir d’ara, centrarà tots els esforços en la seva trajectòria com a discjòquei i productor. “Vull continuar treballant al meu país, compartir música amb la gent d’aquí i amb qui ens visiti, i que el que em defineixi sigui el que faig a l’escenari i a l’estudi, no el soroll de les xarxes”, va remarcar.
Holt va defensar la tasca feta en impulsar l’associació, amb la voluntat de dignificar la professió i millorar les condicions dels músics i DJ al Principat.