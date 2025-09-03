Acord d'Associació
Govern es reuneix amb les entitats bancàries per analitzar les oportunitats de l'Acord amb Europa
La trobada va tenir lloc dilluns
El Govern es va reunir dilluns amb els representants de les diferents entitats bancàries "per treballar en l'adaptació per al sector que suposa l'Acord d'associació amb la Unió Europea", tal com va mencionar el cap de Govern, Xavier Espot, en una publicació a les xarxes. En la trobada es van analitzar les oportunitats i reptes que l'acostament a Europa comporta per a Andorra i es van resoldre alguns dubtes plantejats per les entitats bancàries.
En la reunió hi van participar els directors generals dels tres bancs andorrans, Xavier Cornella, Lluís Alsina i Carlos Aso, a més de la directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós i els ministres Ramon Lladós i Conxita Marsol i el secretari d'Estat Landry Riba.