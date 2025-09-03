Generalitat
La Diada de Catalunya a Andorra se centrarà en l’alimentació, la cuina i la salut
L’acte tindrà lloc el 12 de setembre al Centre Cultural la Llacuna i comptarà amb experts de la Fundació Alícia i del Govern d’Andorra
La delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra commemorarà la Diada catalana amb un acte centrat en l’alimentació, la cuina i la salut. La cita, prevista per al pròxim divendres 12 de setembre a les 19 hores al Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella, porta per títol 'Alimentació, cuina i salut, un repte compartit' i posarà el focus en una temàtica d’interès transversal amb especial significació enguany, ja que Catalunya ha estat reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia.
L’activitat comptarà amb la participació de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, un centre pioner en recerca científica aplicada a l’alimentació. També hi intervindrà la directora científica de la fundació i responsable de Salut i Hàbits Alimentaris, Elena Roura. Des d’Andorra, hi prendran part el director del departament d’Agricultura i Ramaderia del Govern, Josep Maria Casals, i la dietista i nutricionista Marta Pons.
Segons ha detallat la delegació, els perfils escollits permetran abordar la qüestió des de múltiples vessants: la recerca científica, la nutrició, la dietètica i la importància del producte de proximitat en la configuració de models alimentaris sostenibles i saludables. L’esdeveniment és gratuït i obert al públic, tot i que cal confirmació prèvia mitjançant correu electrònic a l’adreça delegacio.ad@gencat.cat.