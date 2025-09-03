CONFLICTE AL SAAS
La coordinadora cessada agafa la baixa abans de la reubicació
Fonts laborals vinculen la destitució amb l’accés indegut al despatx de l’anterior cap de salut mental
La destitució o cessament (forçat) de la coordinadora d’infermeria de salut mental va agafar de sorpresa l’equip. No tant pel clima laboral que els infermers van denunciar en una carta a la direcció que finalment no va arribar a la destinatària, com pels motius que s’estan filtrant des de fonts internes de l’hospital, no de la direcció, que va qualificar l’afer d’assumpte “intern i confidencial”. Com s’apuntava inicialment, la cúpula del SAAS va amenaçar Mariana Camacho amb un expedient per falta molt greu. Camacho, que havia estat una estreta col·laboradora de l’anterior cap de salut mental, Carlos Mur, presumptament li hauria facilitat l’accés al seu despatx. “Per això s’entén la reacció tan ràpida i radical de la direcció”, van apuntar ahir fonts dels treballadors.
Des de la branca sanitària de l’USdA, Àlex Bandera va expressar que estan a l’expectativa “del que pugui passar de cara a aquestes pròximes setmanes”. “No hem rebut cap e-mail ni cap correu per part de cap treballador ni de la direcció sobre aquest tema.”
La coordinadora no va anar ahir a treballar. Va demanar la baixa. Se li havia buscat un lloc ad hoc al centre de dia de salut mental que estava ocupat per un TCAI, com a infermera, la seva plaça original. El seu ascens professional va anar de la mà de Mur, amb qui va aconseguir un CRA per ocupar el càrrec de coordinadora.
També ahir es va saber que s’estan tramitant dues denúncies contra Camacho per assetjament laboral. La direcció va indicar que no tenia constància de l’existència de la carta col·lectiva, de manera que descartava que hagi pogut influir en la seva decisió.
En aquesta, un grup d’infermers es queixen de l’actitud de l’excoordinadora i alerten d’una situació laboral “hostil” i “un malestar generalitzat” al servei. Els professionals atribueixen el conflicte a la gestió de Camacho, a qui acusen de “conductes i decisions inadequades” que haurien deteriorat greument el clima laboral.
“Exposem que s’han produït de manera reiterada conductes i decisions inadequades”, afirma la carta, datada el 30 d’agost. El text detalla diversos motius que han provocat aquesta situació, entre els quals destaquen el “tracte desigual i favoritismes en la planificació de torns i la distribució de responsabilitats”, així com “pressions i conductes d’assetjament cap a determinats professionals” i “comentaris despectius cap a companys davant altres membres de l’equip”.
A la missiva també es denuncia “aïllament i indiferència envers determinats treballadors”, així com l’“ús indegut de la posició de coordinació, amb abús de poder en la presa de decisions i en el tracte amb el personal”. Tot plegat, segons el col·lectiu, ha tingut un impacte psicològic i emocional sobre diversos professionals, alguns dels quals “compten amb informes mèdics i psiquiàtrics pericials que vinculen directament el malestar experimentat al clima laboral generat per la gestió de la Sra. Camacho”.
A més de denunciar la situació, els signants reclamen a la direcció l’obertura “d’una investigació interna imparcial, objectiva i urgent” sobre les pràctiques de la coordinadora. També demanen que “s’adoptin mesures immediates de protecció” per evitar noves situacions d’assetjament o favoritisme, i que es garanteixi “un entorn laboral saludable”.