Afers Exteriors
Conferències i activitats familiars per commemorar els 35 anys de relacions amb la Unió Europea
Les dues jornades tindran lloc el dimarts 16 i el dissabte 20 de setembre
Enguany fa 35 anys de l'establiment de relacions entre Andorra i la Unió Europea a través de l'acord comercial del 1990. Per aquest motiu, la secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE organitza dues jornades obertes a la ciutadania els dies 16 i 20 de setembre, que comptaran amb conferències i activitats familiars.
La primera jornada tindrà lloc el dimarts 16 de setembre, de 16.30 a 20.30 hores, a l'Hotel Starc d'Andorra la Vella i reunirà experts nacionals i internacionals de l’àmbit institucional i empresarial per analitzar el passat, el present i el futur de les relacions entre Andorra i la Unió Europea. L'esdeveniment inclourà ponències sobre els 35 anys de relacions amb la Unió Europea, els reptes i perspectives de l'acord comercial del 1990 i l'evolució del mercat interior de la UE i les relacions econòmiques amb els països de la perifèria. Entre els ponents destaquen figures com l'excap de Govern, Jaume Bartumeu, l’exsecretari general adjunt de l’Associació Europea de Lliure Começ (AELC/EFTA), Georges Bau o l’exsecretari general de l’Associació Europea de Lliure Começ (AELC/EFTA) i exdirector d’Afers Europeus del Govern suís, Henri Gétaz.
La segona activitat, adreçada a les famílies, se celebrarà el dissabte 20, entre les 11 i les 18 hores al Parc Central d'Andorra la Vella. La diada festiva inclourà activitats infantils de gran format, un trencaclosques gegant i una animació teatralitzada que reviurà, en clau lúdica, els primers anys del diàleg entre Andorra i les institucions europees. A més, es podrà visitar el circuit expositiu Temps endins, format per panells que recorren la història recent de les relacions bilaterals entre Andorra i la Unió Europea.
La commemoració també inclourà la col·locació d'uns plafons informatius davant de Govern, a la tardor, sobre els diferents acords assolits entre Andorra i la Unió Europea al llarg d’aquests 35 anys.