Sindicats
El comitè d’empresa del SAAS avança en les negociacions del nou conveni col·lectiu
Abans que finalitzi el mes de setembre es convocarà una assemblea general per presentar oficialment el contingut del conveni i sotmetre’l a votació dels treballadors
El comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha informat que continua treballant conjuntament amb la direcció del SAAS per tancar els darrers detalls del nou conveni col·lectiu. Les converses es duen a terme "en un clima de confiança i amb voluntat d’assolir un acord satisfactori per a totes dues parts".
El comitè ha informat que durant els mesos d’estiu, les negociacions han seguit avançant de manera constant amb l’objectiu de garantir les millors condicions possibles per al conjunt de professionals del SAAS. Segons ha comunicat el comitè, abans que finalitzi el mes de setembre es convocarà una assemblea general per presentar oficialment el contingut del conveni i sotmetre’l a votació dels treballadors.