LLENGUA OFICIAL
Cinquanta cursos molt sol·licitats
L’obertura de les inscripcions a les formacions de català gratuïtes torna a desbordar les places, però el Govern puntualitza que n’hi ha de duplicades i que cal esperar
L’auge de l’interès per aprendre i millorar els coneixements del català no s’atura i la rapidesa amb què la immensa majoria de cursos presencials es van posar en llista d’espera ahir en torna a ser la prova. Era el dia d’obertura d’inscripcions per a les classes que arrenquen el 9 de setembre, però malgrat l’aparent tensió sobre els 51 cursos disponibles arreu del territori, el Govern va advertir que ara cal fer una feina de filtratge perquè no són pocs els casos de persones que s’inscriuen en diversos, temoroses de quedar-se sense lloc. El missatge és que s’acaba encabint tothom: a les 765 places presencials dels diversos nivells (del més bàsic al més avançat) se sumen unes 300 de virtuals i la fórmula de l’autoaprenentatge. Aquesta darrera és la que té més volum d’usuaris, que es formen amb suport professional als centres de català. El curs passat la xifra de persones que van acudir als cinc serveis (ubicats a Escaldes, Encamp, la Massana, Canillo i el Pas de la Casa) gestionats pel Govern va ser de 7.751.
L’oferta presencial amb la qual arrenca aquest curs (que per a la majoria de nivells és semestral, acaba al gener, quan s’obre una segona tongada de formacions) s’ha ampliat amb cinc cursos més. Són complementaris a la formació bàsica que es demana que acreditin els nous residents per renovar el permís d’immigració. El febrer va ser el primer cop que es va oferir aquest curs inicial de 30 hores, batejat com a A1.1. Ara, a aquest s’afegeix l’A1.2 per a les persones que van superar el primer i que els donarà l’oportunitat d’accedir (previ examen) a la titulació A1, la més bàsica de totes. Cal recordar que les diferents titulacions es completen, de menor a major nivell, amb l’A2, B1, B2, C1 i C2. La cinquantena de cursos tenen una mitjana de 15 places.
"Creixement de l'interés"
El Govern va actualitzar ahir les dades d’alumnat del darrer curs, coincidint amb l’obertura del nou centre d’autoaprenentatge del català d’Encamp als baixos de l’edifici de l’antic hotel Hermus (que ara fa part del parc públic d’habitatge). L’executiu va indicar que, en global, es va assolir una xifra de 9.562 usuaris als centres de català, dels quals, com dèiem, 7.751 van optar per la modalitat d’autoaprenentatge guiat. El major volum va triar les instal·lacions escaldenques (5.121), mentre que 1.023 van acudir a Encamp, 851 al de la Massana, 472 al de Canillo i 284 més al del Pas de la Casa. Pel que fa als cursos presencials, 1.111 persones van assistir a les classes (repartides en els 84 cursos dels dos semestres). Els nivells amb més assistència van ser els més elementals: l’A1, amb 406 inscrits, l’A2, amb 251 assistents, i el B2, amb 214 matriculats. I, finalment, 700 persones van optar pels cursos virtuals, amb 300 inscrits al nivell A1 i 200 a l’A2 i al B1, respectivament. Aquests són els tres nivells que s’ofereixen en classes online. Per a aquest curs que arrenca seran novament 700 les places ofertes, 300 de setembre a gener i les 400 restants del febrer al juny.
“Aquestes xifres reflecteixen el creixement en l’interès de la població del país per aprendre o millorar els seus coneixements de la llengua oficial i mantenen la tendència a l’alça dels usuaris que opten per la modalitat d’autoaprenentatge guiat del català, per sobre dels que ho fan a través de l’oferta presencial o virtual”, van remarcar des de l’executiu. Van recordar tambés les dades del curs 2023-2024, lleugerament per sobre dels 9.000 alumnes. Concretament, va registrar 9.043 usuaris, 7.281 en la modalitat d’autoaprenentatge, 1.617 als cursos presencials i 147 als virtuals. Els darrers anys, el Govern ha reforçat l’estructura de professionals per tal d’assumir la demanda creixent, associada a la nova Llei del català però també a altres factors com els requisits de titulació associats a alguns llocs de feina, com ara a les administracions públiques.
Quant a l’impacte de la Llei del català, cal recordar que el desplegament és progressiu i que serà el 2029 quan afectarà tots els permisos d’immigració, inclosos els que es donen a residents passius o treballadors autònoms com els youtubers. Serà l’any vinent quan els primers residents amb permís ordinari hauran d’acreditar ja un títol A1 de l’idioma en la primera renovació de l’autorització. En la segona, ha de ser un A2.