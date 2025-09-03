LA CAUSA POT SER UNES PIZZES
Un brot de gastroenteritis afecta més de 20 jugadors de bàsquet de base
Els intoxicats són esportistes d’Andorra i Badalona i Salut n’investiga la causa
El ministeri de Salut manté oberta una investigació per aclarir l’origen d’un brot de gastroenteritis que hauria afectat diversos jugadors del Club de Bàsquet Sant Josep de Badalona i d’un club andorrà, que es van reunir el cap de setmana per disputar entrenaments i tornejos de pretemporada. L’episodi va ser notificat dilluns al matí, quan els equips van alertar d’una intoxicació grupal que ha alterat els seus calendaris esportius. Encara no s’ha fet públic el nombre exacte d’afectats, però el club català ha confirmat al Diari que en el seu cas vint dels vint-i-quatre jugadors que es van desplaçar al país han patit símptomes de diferent intensitat. Els equips pertanyen a categories de formació –un cadet i un júnior– i es trobaven al Principat per preparar la nova temporada.
El coordinador de l’entitat catalana, Ricard Fuster, explica que la majoria dels esportistes coincideix i atribueix la intoxicació a la ingesta de pizzes. Remarca, a més, que qui es troba pitjor és qui ha ingerit més quantitat d’aquest aliment. “Alguns és troben pitjor, també depèn de qui va menjar més pizza, perquè van ser les pizzes, tothom coincideix en això”, va relatar. Segons ell, alguns dels jugadors contagiats ja han pogut reprendre els entrenaments, però d’altres encara no es troben en condicions de tornar a la pista. Tot i la preocupació inicial, les fonts del club asseguren que l’evolució dels jugadors és positiva i que no es preveuen complicacions mèdiques greus.
El ministeri analitza ara si les pizzes consumides pels esportistes són efectivament la causa de la intoxicació i estudia si hi pot haver altres persones afectades. Mentrestant, els clubs implicats continuen coordinant la recuperació dels jugadors i ajustant els entrenaments programats fins que tots estiguin completament recuperats.