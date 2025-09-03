Medi Ambient
Banders establirà un protocol per no vulnerar la protecció de dades amb les imatges de fototrampeig
El cos de banders treballa conjuntament amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) del Govern per establir un protocol específic que reguli l’ús de les càmeres de fototrampeig i garanteixi el compliment estricte de la normativa de protecció de dades. L’objectiu és assegurar que aquestes imatges s’utilitzen exclusivament per al seguiment de la fauna salvatge i evitar qualsevol vulneració dels drets de les persones.
Des del cos es recorda que totes les càmeres instal·lades a les zones de muntanya, allunyades del pas habitual de persones, estan correctament senyalitzades amb cartells que informen de la presència de material audiovisual. En aquests rètols s’hi especifica que l’única finalitat del dispositiu és la conservació d’espècies protegides, amenaçades o en perill d’extinció. A més, s’hi identifica clarament l'escut dels banders com a responsable del material, i es demana no tocar-lo. Tot i això, des del cos alerten que sovint desapareixen tant els cartells com les pròpies càmeres, fet que dificulta la tasca de seguiment i conservació. Per aquest motiu, reiteren la importància de respectar el material i la senyalització instal·lada.
Banders també ha avançat que es preveu que la modificació de la Llei de tinença i protecció dels animals, actualment en estudi, reguli específicament la pràctica del fototrampeig. La proposta contempla que aquestes actuacions quedin subjectes a autorització per part del ministeri competent i que incorporin mesures clares per garantir la protecció de dades.