Societat
Presentada a Barcelona la quarta edició de l’Andorra Taste i el nou pla gastronòmic
Ferran Adrià serà el guardonat d’honor de l’Andorra Taste Award 2025, que consolida el país com a referent internacional de la gastronomia d'alta muntanya
Andorra Turisme ha presentat aquest dimecres a Barcelona la quarta edició del congrés Andorra Taste, que se celebrarà del 17 al 21 de setembre a Ordino. L’acte també ha servit per anunciar el lliurament de l’Andorra Taste Award 2025 al reconegut cuiner Ferran Adrià, i per destacar el posicionament creixent d’Andorra dins l’escena gastronòmica internacional.
Un dels plats forts de la presentació ha estat el dinar a quatre mans protagonitzat pels xefs Rodrigo Martínez (Beç), ambaixador d’Andorra Taste, i Hideki Matsuhisa (Koy Shunka), xef amb estrella Michelin i establert a Barcelona, que també compta amb un restaurant al Principat. El menú ha combinat tècniques d’alta cuina de muntanya amb influències asiàtiques i creativitat contemporània.
Durant l’acte, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat que “en l'última dècada s'ha doblat el nombre de visitants que venen a Andorra amb la gastronomia com a principal motiu de visita, però encara tenim possibilitat de créixer".
“El fet de poder representar Andorra, els seus productes quilòmetre zero i la seva tradició culinària és sempre un plaer i més si per fer-ho ens associem amb xefs de renom internacional”, ha remarcat Rodrigo Martínez.