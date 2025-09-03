Protecció de dades
Amonestats dos centres de psicologia per cedir dades clíniques de forma irregular
La reclamació va ser presentada per un particular el 30 de maig del 2024
L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha sancionat a dos centres de psicologia per traspassar-se informació delicada sense el consentiment ni la informació prèvia als afectats. La reclamació va ser presentada per un particular el 30 de maig del 2024. L'àrea d'inspecció de l'APDA va constatar que els dos centres havien vulnerat diversos principis en matèria de protecció de dades.
El centre que va fer la cessió de la documentació, l'APDA va detectar-hi incompliments en relació amb la limitació de la finalitat, la licitud del tractament de dades especialment sensibles i la manca d'aplicació de mesures tècniques i organitzatives adequades. Per aquest motiu, tot i que el centre hagi tancat, l'agència va imposar una amonestació pels incompliments detectats.
En el cas del lloc que va conservar temporalment les dades, l'agència va identificar incompliments similars, fet que va comportar una amonestació i un requeriment que l'obligava, en un termini de quinze dies hàbils, a aportar la documentació que acreditava l'adequació a la normativa. Concretament, la presentació de protocols sobre la gestió i el trasllat de documentació clínica que especifiquessin les mesures aplicades en cas de cessament d’un professional; mostres d’acords de corresponsabilitat o contractes amb els professionals sanitaris que exercien com a autònoms, i exemples de la informació facilitada als pacients sobre el tractament de les seves dades personals.
L'autoritat recorda que l’incompliment de la resolució constitueix una infracció molt greu, que pot donar lloc a sancions econòmiques d’entre 30.001 i 100.000 euros.