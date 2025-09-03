Successos
Alerta per un intent d'estafa amb un fals regal d'un piano de cua
Un conegut artista del país ha explicat que li havia arribat un missatge al correu i que tot semblava "molt creïble"
Un conegut músic del país ha denunciat a través de les xarxes un presumpte intent d'estafa amb un fals regal d'un piano de cua. El compositor ha rebut un correu electrònic en català on explicava que una vídua es volia desfer del piano del seu marit perquè s'estava canviant en un pis més petit i no hi cabia l'instrument, però que "aquest no li perdonaria mai si el venia, i preferia donar-lo a alguna entitat cultural o escola de música". En el correu, on s'adjuntaven fotografies del piano, també s'indicava que el piano de cua, un Yamaha G1 amb una antiguitat de tres anys i valorat en uns 20.000 euros, era un regal, però que ara es trobava en un magatzem d'una reconeguda empresa de transports al sud de França, i que s'havia de pagar el trasllat.
El músic s'ha volgut assegurar que la cosa anés de veritat i ha demanat el número de telèfon de la senyora i li ha proposat de quedar al sud de França i veure el piano. La resposta ha estat negativa i les sospites han començat a aflorar, també perquè l'adreça de correu de l'empresa de transports era de Gmail. El músic ha volgut comprovar si aquesta "oferta" era una estafa i ha estat quan ha mirat altres casos per internet que li ha sortit que, efectivament, era "una estafa com un piano".
El correu electrònic també ha arribat a alguna oficina de turisme d'Andorra. Tot i això, a hores d'ara la policia ha informat que no li consta cap denúncia relacionada amb aquest tipus d'estafa.