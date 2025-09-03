Xarxa viària
Adjudicades quatre obres a les carreteres de la Massana i Canillo per més de 540.000 euros
Es tracta de la construcció d’una voravia al Tarter, la instal·lació de proteccions a l’altura de l’oratori de Sant Antoni de la Massana i treballs d’arranjaments a les carreteres secundàries d’Anyós i Incles
El consell de ministres ha aprovat l'adjudicació de quatre obres per més de 540.000 euros per reforçar la seguretat a les carreteres de la Massana i de Canillo. Pel que fa a la primera, els treballs de manteniment a la carretera secundària 310 d'Anyós, han recaigut sobre l'empresa EDICOM, per un import de 247.217,58 euros. També s'ha donat llum verda als treballs de proteccions a la general 3 a l'oratori de Sant Antoni a l'empresa INNACCES per 93.934,88 euros.
Pel que fa a Canillo, es construirà una voravia d'uns 30 metres al Tarter. Una actuació per millorar la seguretat dels vianants que passen pel carril ascendent a la general 2. El termini d'execució és de sis setmanes i l'empresa encarregada és Occitali, SLU, per un import de 86.302,15 euros. També s'ha adjudicat la fase 3 de les obres d'arranjaments a la carretera secundària d'Incles, per conservar la barrera de seguretat i dels murs de sosteniment de la calçada. En aquest cas, l'empresa T.P. la Coma realitzarà els treballs per un import de 117.775,74 euros.
Criteri favorable al projecte de Llei del Registre Civil
El Govern ha donat el criteri favorable al projecte de Llei del Registre Civil presentat pel grup parlamentari Demòcrates. El ministre portaveu Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquesta tarda, ha esmentat que "és una aprovació al 100% del text", per la qual cosa no cal fer cap esmena.