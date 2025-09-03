Solidaritat
Acte per Palestina el 28 de setembre a Meritxell
L'esdeveniment comptarà amb una actuació musical i una meditació per la pau
L'organització Hope Palestina durà un acte en solidaritat amb Palestina el pròxim 28 de setembre a les set de la tarda al Santuari de Meritxell. L'esdeveniment "Esperança per Gaza: espelmes pels nens" comptarà amb una actuació musical, una meditació per la pau i un acte representatiu solidari, "dissenyat per fomentar un ambient d'unió i empatia amb la realitat de Gaza i els seus nens", apunta l'organització.
L'acte servirà també per presentar el treball de Hope Palestina, que actualment té un programa d'apadrinament que ja inclou 25 famílies de Gaza i el programa de voluntariat per col·laborar en les accions diàries. "L'acte busca crear un espai de connexió amb la nostra humanitat, promovent la solidaritat i la reflexió a través de diverses formes d'expressió artística i humanitària", explica la plataforma.