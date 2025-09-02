Successos
Tres detinguts per l'assassinat el 2022 d'un contrabandista amb vincles amb Andorra
Els fets es remunten el gener del 2022 a la Baronia de Rialb
La policia nacional espanyola ha detingut a tres homes com a presumptes responsables de l'assassinat del contrabandista Joan Coromina Estany, el gener del 2022 a la Baronia de Rialb. Així ho ha avançat el diari El Mundo, apuntant que els detinguts són un comandant retirat de la guàrdia civil, un veí de Cervera, amic proper de la víctima, i l'amo d'un taller de Lleida. Coromina, de 61 anys i veí d'Oliana, tenia molts vincles amb Andorra, on havia residit diversos anys.
Coromina va ser assassinat d'un tret al pit per un franctirador. La hipòtesi més plausible era que l'homicidi podia estar relacionat amb els negocis de la víctima, que sembla que movien molts diners i disposava de múltiples propietats i finques a la Noguera, l'Alt Urgell, el Solsonès, Barcelona i Cervera.
Les informacions de El Mundo apunten que la clau per descobrir els autors va ser la furgoneta que portava la víctima, una Citroën Berlingo blanca, que hauria permès als agents trobar la manera en què l'assassí l'havia seguit abans d'endinsar-se al bosc caminant en una zona de difícil accés.
La investigació ha estat dirigida pel jutjat de Solsona i es troba sota secret de sumari. Els tres detinguts passaran a disposició judicial ben aviat.