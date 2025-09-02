Meteorologia
Retornen les glaçades a les cotes altes
A les estacions de les fonts d'Arinsal i Envalira Antenes s'ha arribat a temperatures mínimes per sota dels 0 graus
Aquesta nit s’han registrat les primeres glaçades després de l’estiu a dues estacions meteorològiques del país: les Fonts d’Arinsal (2.681 metres) i Envalira Antenes (2.510 metres), amb temperatures mínimes per sota dels 0 °C.
La darrera glaçada a ambdues estacions es va produir el passat 24 de maig, fet que indica un retorn precoç del fred a les cotes més elevades. Aquest fenomen marca un canvi de tendència en la meteorologia de les darreres setmanes, amb l’arribada d’aires més freds coincidint amb l’inici del mes de setembre.
Des del servei meteorològic d'Andorra es preveu el creixement de núvols que poden cobrir els cims, però sense precipitacions. Per dimecres s'espera que predomini el sol i l'estabilitat, amb un lleuger ascens de les temperatures.