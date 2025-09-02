Gent gran
El programa 'Envelliment saludable' obre inscripcions el dimarts 9 de setembre
La nova temporada de L'espai Creand Fundació comptarà amb tallers sobre intel·ligència artificial o salut emocional
El programa 'Envelliment saludable' obrirà inscripcions a partir del dia 9 de setembre. La nova temporada de L'espai de Creand Fundació per a persones de més de 60 anys, comptarà amb tallers sobre intel·ligència artificial, plataformes de contingut audiovisual en línia, eines contra la desinformació i consells pràctics sobre l’autoprotecció personal. Complementen aquesta oferta altres iniciatives com una actuació musical i diversos tallers preventius sobre salut relacionats amb les emocions i el benestar personal. Són iniciatives que se sumen a les formacions de continuïtat, com són les classes d’idiomes o les d’història d’Andorra, que s’imparteixen seguint el curs escolar.
Francesca Ros, directora de Creand Fundació, destaca que "L’espai és un centre multidisciplinari que no només busca oferir formació, sinó també donar resposta a totes aquelles persones que volen mantenir-se actives i al dia en temes nous, així com fomentar la companyonia i les relacions personals. Des de Creand Fundació entenem i compartim les necessitats canviants dels usuaris, i per això dissenyem cada temporada amb cura per reflectir aquesta diversitat d'interessos, amb propostes innovadores i enriquidores, per acompanyar els usuaris en aquest viatge d’aprenentatge i desenvolupament".