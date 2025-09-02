MOTOR
La primera trobada Porsche des del 2018 acollirà més de 200 cotxes
El termini per inscriure’s a la concentració automobilística acaba dissabte vinent
De divendres 26 a diumenge 28 de setembre Andorra acollirà una concentració oficial de cotxes Porsche. Segons explica Josep Coma, organitzador de l’esdeveniment, ja hi ha més de 220 participants inscrits, la majoria espanyols i francesos. “És una xifra rècord”, assegura. El termini per registrar-se acaba dissabte.
Des del 2001 fins al 2018, Coma va organitzar 18 concentracions de motos i 12 de cotxes Porsche i Ferrari. Després d’una aturada de set anys per raons professionals, Coma reprèn les trobades amb el suport dels Porsche Club d’Andorra, Espanya i el Rosselló.
El punt de trobada serà l’aparcament comunal de Prada Casadet. Els participants hi podran estacionar el cotxe divendres a partir de les tres de la tarda. Allà rebran una bossa de benvinguda. Dissabte a les deu del matí s’iniciarà una ruta turística plena d’experiències. Es farà parada al Museu de l’Automòbil; a Ordino-Arcalís, on es pujarà en telecadira al mirador solar de Tristaina, i a Naturland, on tothom qui vulgui podrà baixar pel Tobotronc. En cada parada els participants rebran un regal i hauran de respondre a una pregunta sorpresa. Els guanyadors del concurs rebran com a obsequi un viatge. La jornada continuarà amb un dinar a Sant Julià, seguit d’una tarda lliure de compres amb pàrquing privat i vigilat. A la nit, el casino acollirà un sopar especial amb sorteig de regals valorats en milers d’euros i tiquets gratuïts per jugar.
Diumenge la jornada culminarà amb una visita al BiciLab, una ruta i desfilada pel Principat, i un dinar a Ordino.