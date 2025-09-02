Llengua pròpia

El nou Centre de Català d’Encamp obre portes amb espais més accessibles

La reobertura coincideix amb l’inici de les inscripcions als cursos gratuïts, que començaran el 9 de setembre

La nova seu del Centre de Català d'Encamp

La nova seu del Centre de Català d'EncampGovern d'Andorra

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Centre de Català d’Encamp ha estrenat nova ubicació aquest dimarts, a la planta baixa de l’edifici d’habitatges a preu assequible del Govern a l’antic Hotel Hermus. El trasllat des de l’Hotel Rosaleda permet guanyar accessibilitat i espai, amb una aula de 90 m² per a l’autoaprenentatge guiat.

La reobertura coincideix amb l’inici de les inscripcions als cursos gratuïts de català, que començaran el 9 de setembre. Aquesta setmana l’horari és de 9 a 15 h, i s’ampliarà a les tardes la setmana vinent. El curs 2024-2025 ha registrat 9.562 usuaris als centres de català. La majoria (7.751) ha optat per l’autoaprenentatge guiat, consolidant-se com l’opció preferida per aprendre la llengua oficial.

tracking