Llengua pròpia
El nou Centre de Català d’Encamp obre portes amb espais més accessibles
La reobertura coincideix amb l’inici de les inscripcions als cursos gratuïts, que començaran el 9 de setembre
El Centre de Català d’Encamp ha estrenat nova ubicació aquest dimarts, a la planta baixa de l’edifici d’habitatges a preu assequible del Govern a l’antic Hotel Hermus. El trasllat des de l’Hotel Rosaleda permet guanyar accessibilitat i espai, amb una aula de 90 m² per a l’autoaprenentatge guiat.
La reobertura coincideix amb l’inici de les inscripcions als cursos gratuïts de català, que començaran el 9 de setembre. Aquesta setmana l’horari és de 9 a 15 h, i s’ampliarà a les tardes la setmana vinent. El curs 2024-2025 ha registrat 9.562 usuaris als centres de català. La majoria (7.751) ha optat per l’autoaprenentatge guiat, consolidant-se com l’opció preferida per aprendre la llengua oficial.