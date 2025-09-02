CONFLICTE AL SAAS
Més tensió a salut mental
La direcció comunica el cessament de la cap d’infermeria sense oferir cap mena d’explicació
Salut mental és un niu de conflictes. El nou cap, Joan Soler, és conscient que té molta feina per posar ordre en un departament marcat per les diferències personals i que des de fa temps només provoca maldecaps a la direcció del SAAS. El darrer episodi es va conèixer ahir, quan la cúpula de la parapública va anunciar a l’equip de salut mental que Mariana Camacho havia deixat de tenir el càrrec de cap del servei infermeria de salut mental que ocupava com a complement de responsabilitat afegida (CRA) i tornava a la seva plaça original com a infermera, a la qual es va incorporar el novembre del 2015.
Fonts de la parapública van indicar ahir que havia estat destituïda. Oficialment, des de la direcció es va fer silenci: “El motiu del cessament és confidencial i és una qüestió interna d’empresa.” Destitució o dimissió pactada... Tant se val la forma, perquè el que preval és el resultat final. A banda dels infermers i TCAI, la resta de professionals de l’àrea –psiquiatres i psicòlegs– van ser convocats al matí per anunciar el cessament sense cap mena d’explicació addicional. El rerefons, segons fonts internes del SAAS, és la seva bona relació amb l’anterior cap de salut mental, Carles Mur, que al febrer va renunciar al càrrec per motius personals, encara que la relació amb la direcció de l’hospital estava “tensionada” des de feia temps. Mur va empènyer professionalment Camacho fins al capdavant d’infermeria. Després de la seva marxa, segons les fonts, la cap d’infermeria hauria fet presumptament alguna actuació relacionada amb Mur que va provocar la reacció de la direcció de la parapública i l’obertura d’un expedient per falta molt greu que ha acabat amb la destitució.
Psiquiatres i psicòlegs reben la notícia en una reunió sense detalls
Camacho es va incorporar al SAAS el novembre del 2015 com a infermera, provinent dels serveis públics d’Andalusia. L’octubre del 2022, i durant un any, va ser infermera referent, fins que el setembre del 2023 va esdevenir cap d’àrea d’infermeria. Després del seu acomiadament, i segons consta al seu LinkedIn, és professional independent de fisioteràpia i infermeria. Alguns dels seus companys no amaguen el pensament que en un futur podrien veure la ja excap treballant a la clínica on atén l’exdirector de salut mental de l’hospital en règim privat mentre espera formalitzar un conveni amb la CASS. El psiquiatre, que ocupava el càrrec de director de salut mental des del desembre del 2021 i que havia estat director de Coordinació Sociosanitària de la Comunitat de Madrid, ha iniciat una nova etapa al Principat.
QUIEXES EN UNA CARTA INTERNA
Els treballadors exposen un seguit de pràctiques reiterades que apunten un lideratge marcat pel favoritisme, l’assetjament i la indiferència. El document denuncia “tracte desigual en la distribució de torns”, “pressions cap a determinats professionals” i comentaris despectius davant de companys. Alguns d’ells han aportat informes mèdics i psiquiàtrics que vinculen el malestar emocional amb la gestió rebuda. Amb l’aval sindical, els signants –anònims per por a represàlies– demanen l’obertura d’una investigació interna imparcial i l’aplicació de mesures de protecció per garantir un entorn segur. Asseguren que la situació afecta la qualitat assistencial i exigeixen el respecte a la dignitat professional. La direcció ignora l’existència de la carta.