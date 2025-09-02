Finances
Les empreses hauran d’auditar els comptes del 2025 amb professionals inscrits al Registre d’Auditors
El Govern recorda que només els auditors acreditats al RACA podran fer auditories de comptes a partir del pròxim exercici
A partir del 2025, totes les empreses andorranes que estiguin obligades a auditar els seus comptes anuals hauran de contractar exclusivament professionals inscrits al Registre d’Auditors de Comptes del Principat d’Andorra (RACA). Així ho estableix la Llei d’auditoria de comptes aprovada el 2024 i que es començarà a aplicar amb els exercicis comptables iniciats a partir de l’1 de gener del pròxim any.
El Govern ha emès un comunicat per recordar que actualment el registre, que és públic i es pot consultar al web de l’executiu, ja compta amb 33 professionals i 11 societats degudament inscrits.
La normativa estipula un sistema de supervisió de la qualitat de les auditories i fixa els requisits per accedir a la professió, com ara la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil, la constitució d’una fiança o aval i el pagament de les taxes d’inscripció. A més, els auditors han d’estar integrats dins la branca professional del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra, que exerceix funcions de representació i formació.
La llei també determina les entitats que tenen obligació legal de sotmetre els seus comptes a auditoria, com són les entitats d'interès públic; les sotmeses a la supervisió de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA); i les fundacions i entitats que rebin subvencions públiques o prestin serveis a l'Estat.