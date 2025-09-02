TREBALL
L’atur cau al 0,9% de la població activa, el més baix de la història
La taxa d’atur representa el 0,9% de la població activa, un total de 518 persones d’entre 15 i 64 anys. És la més baixa de la història des que se’n tenen registres. La taxa va disminuir el 0,5% respecte del 2024. Per sexes, anualment la taxa d’atur masculina disminueix un punt, mentre que la femenina augmenta 0,2 punts. Respecte a la taxa d’atur trimestral, augmenta en 0,5 punts per als homes i decreix en 0,4 punts per a les dones.
El 81,7% de la població d’entre 15 i 64 anys, unes 52.620 persones, treballa, segons les estimacions d’ocupació del segon semestre del 2025 publicades pel departament d’Estadística. Aquesta ràtio suposa una disminució d’1,3 punts respecte a l’any passat i de 0,1 punts en comparació amb les dades del primer trimestre.
Si es divideix per sexes, la taxa d’ocupació disminueix en 0,4 punts en els homes, mentre que en les dones baixa fins als 2,5 punts respecte al 2024. Trimestralment, també han baixat en un 0,4 en les dones i en homes s’ha mantingut. Per edat, destaca la taxa d’ocupació dels joves de 15 a 24 anys, que ha disminuït 5,8 punts anualment i 0,1 punts trimestralment, segons les dades d’Estadística.
Evolució positiva
La taxa d’inactivitat es va situar en un 17,5% (11.288 persones) entre els 15 i els 64 anys. Un augment d’1,8 punts en termes anuals i de 0,1 punts trimestralment. En els homes s’ha incrementat en 1,3 punts de forma anual, mentre que en les dones ho ha fet en 2,3 punts anuals i en 0,7 respecte al trimestre anterior. Si es miren les dades trimestrals de la població masculina, aquestes han baixat en 0,4 punts. Per edat, destaca la taxa d’inactivitat dels joves de 15 a 24 anys, que augmenta 6,4 punts en termes anuals i disminueix 0,9 punts trimestralment.
En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur presenta un comportament favorable. En el segon trimestre de l’any, Andorra registra un 0,9%, Espanya un 10,3%, França un 6,6% i la Unió Europea (EU-27) un 5,8%. Pel que fa a les variacions anuals, totes les economies mostren una evolució positiva: Espanya amb una reducció d’un punt, Andorra de 0,4 punts, França de 0,4 i la UE-27 amb una disminució de 0,1 punts. En termes trimestrals, Andorra es manté estable, mentre que Espanya, França i la UE-27 registren disminucions d’1,1 punts, 0,9 punts i 0,4 punts, respectivament.
Les estimacions d’Estadística es fonamenten en els resultats de l’enquesta de forces del treball, que s’executa conjuntament amb l’enquesta de pressupostos familiars des de l’octubre del 2009. En total, cada trimestre es fa l’enquesta a 920 llars. Cada trimestre es renova una vuitena part (o sigui 115 llars) de la mostra i, d’aquesta manera, una vegada que un habitatge forma part de la mostra, hi roman vuit trimestres consecutius. Es recullen les dades sociodemogràfiques de tots els membres de la llar, però únicament responen els majors de 15 anys, és a dir, els que ja poden treballar.
L'IPC ES MANTÉ ESTABLE EN EL 2,2% A L'AGOST
L’IPC avançat d’Espanya del mes d’agost se situa en el 2,7% positiu. En cas de confirmar-se, es mantindria al mateix nivell respecte a la variació registrada al mes de juliol. L’IPC avançat de França del mes d’agost se situa en el 0,9% positiu, una dècima menys que el del juliol.