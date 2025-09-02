ARRAN DE LA MANCA DE LLIBRETS
Interior revisa cada mes l’estoc de passaports per evitar una nova crisi
La unitat responsable ha d’emetre informes en què detalla la quantitat de documents emesos per tipologia i la disponibilitat restant
El Govern ha protocol·litzat un control continu de la disponibilitat de passaports. La mesura comporta l’emissió “d’informes mensuals per escrit de la direcció del departament de Justícia i Interior tant del total de passaports emesos com de l’estoc de les dues tipologies de passaports, ordinaris i diplomàtics, i fins i tot dels espècimens de cada tipus de document”. Així es plasma en la contesta de l’executiu a una pregunta formulada per la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner. L’acció, que ja s’ha posat en marxa els darrers mesos, respon a la necessitat d’evitar futures disrupcions similars a la crisi iniciada el març passat que es va allargar fins a final de juliol, quan la manca de documents i els dilatats temps d’espera en el procés de renovació van afectar la mobilitat internacional de diversos residents. En molts dels casos van veure ajornats viatges tant per motius personals com laborals. El Govern ha assegurat que, durant la crisi, es van prioritzar els casos urgents per minimitzar-ne l’impacte.
Govern atribueix la manca de passaport a una previsió errònia
L’executiu ha programat, paral·lelament, una reunió amb el proveïdor “per començar a negociar i gestionar una nova comanda de llibrets, ja que, amb el total adquirit, en principi hi hauria estoc fins a final del mes juliol o agost del 2026”, assegura en la resposta. Tot això en cas de mantenir-se “la progressió a l’alça tant de les renovacions de passaports com de les noves adquisicions de nacionalitat”, afegeix. Com a darrera mesura, afirma que “es preveurà una partida per adquirir passaports al pressupost del ministeri de Justícia i Interior per a l’exercici del 2026”.
La nova remesa de 6.000 llibrets arribarà el darrer trimestre de l'any
Manca de previsió
Des del Govern atribueixen la manca de passaports a una previsió errònia sobre el consum de documents. Segons l’informe, l’any 2022 es va adquirir un estoc de 20.000 passaports (18.600 passaports ordinaris, 1.000 de diplomàtics, 200 espècimens de passaport ordinari i 200 espècimens de passaports diplomàtics), amb la previsió que serien suficients fins al desembre del 2027, ja que “el plec de bases de contractació explicitava que l’emissió aproximada era de 4.000 passaports l’any”. No obstant això, l’elevat increment en les emissions –amb 3.600 passaports el 2023 i més de 9.000 el 2024– va deixar les reserves a mínims a començament del 2025, trencant totes les estimacions inicials.
El març passat, el Govern va detectar que només quedaven 2.800 passaports ordinaris i 700 de diplomàtics i a l’abril ja se’n portaven prop de 3.000. Unes xifres que situaven en aproximadament 15.700 passaports ordinaris i 135 de diplomàtics els expedits en un termini de dos anys i quatre mesos, “trencant la previsió prevista i recollida al plec de bases del concurs internacional.” Tot això va portar el ministeri d’Interior a fer una comanda urgent de 12.000 nous llibrets a l’empresa OeSD International, però la manca d’un component clau –el policarbonat de les pàgines de dades– va endarrerir el lliurament fins a final de juliol.
La primera remesa de 6.000 llibrets es va rebre el 28 de juliol i al cap d’una setmana ja s’havien emès tots els passaports sol·licitats, els quals “s’han anat lliurant progressivament segons un protocol d’entrega dels documents dissenyat i consensuat amb el servei de Tràmits del Govern i el servei de l’empresa Espic”, tal com es recull a l’informe. La resta (una nova remesa de 6.000 llibrets) arribarà durant el darrer trimestre de l’any.
Prioritat: casos urgents
Fonts oficials del Govern van assegurar haver adoptat les “mesures escaients per reduir el nombre de passaports emesos durant el període de crisi”. Una gestió amb què es va complir l’establert per “la normativa d’aplicació en relació amb la freqüència amb què s’ha de convocar la prova per a l’apreciació de la integració suficient a Andorra”. De tota manera, es va establir un nombre màxim per lliurar cada dia, amb l’objectiu de disposar dels passaports suficients fins al moment de rebre la nova comanda, i es va prioritzar en tot moment l’emissió dels urgents, segons les circumstàncies exposades pels administrats.