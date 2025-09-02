EMPRESA
Un importador de cotxes espanyol arriba a Andorra amb Volkswagen, Audi i Skoda
Domingo Alonso Group (DAG), un grup empresarial canari amb presència a més de 35 països i amb més de 1.500 professionals dedicats a la mobilitat i la distribució de vehicles, inicia una nova etapa al Principat d’Andorra. A partir d’ara, el grup serà l’importador oficial de les marques Volkswagen, Volkswagen Comercials, Audi i Skoda, consolidant la seva estratègia d’expansió internacional.
Per liderar el projecte al mercat andorrà, el grup ha nomenat Josep Marticella com a CEO de Domingo Alonso Group a Andorra. Amb una sòlida trajectòria en la direcció i desenvolupament de projectes estratègics, Marticella ha estat director general de Pal Arinsal i actualment és consultor extern d’Altiservice i de les estacions d’esquí del Pirineu francès Saint-Lary-Soulan i Font-Romeu. A més, és inversor en diverses iniciatives empresarials.