Activitats
FEDA Cultura tanca les Nits d’estiu amb una visita guiada nocturna al Museu de l’Electricitat
L’exposició fotogràfica de Pascal Maitre, ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’ centrarà la temàtica de la darrera activitat
El MW Museu de l’Electricitat serà l’escenari, demà a les 19 hores, de l’última proposta del cicle Nits d’estiu de FEDA Cultura. L’activitat consistirà en una visita guiada nocturna a l’exposició temporal ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’, una mostra fotogràfica del reconegut fotoperiodista Pascal Maitre.
La coordinadora del museu, Fran Alcázar, ha explicat que l’exposició "està agradant molt als visitants, no només perquè visualment és potent i transmet molt bé una situació en la qual viuen milions de persones al món, sinó també perquè ens ajuda a imaginar una Andorra abans de l’arribada de l’electricitat, on el carbó vegetal jugava un paper clau".
L’activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia al correu de Feda Cultura, que recomana portar una manta o estoreta per seure a terra i roba d'abrigar.