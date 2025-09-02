SUCCESSOS
Extradit a Xile l’home lligat a dos homicidis
L’arrestat estava relacionat amb tràfic de drogues i tinença il·legal d’una arma de fogueig
L’home que va ser detingut a l’abril per la presumpta relació amb dos homicidis i el tràfic de drogues va ser extradit a Xile ahir, segons va informar la policia. L’arrestat, de 31 anys, va ser controlat perquè era objecte d’una ordre de detenció emesa pel jutjat de garantia de la ciutat d’Antofagasta, a Xile. Va ser el 10 de febrer quan la secretaria general de la Interpol va publicar una nota per sol·licitar l’arrest provisional de l’home per una ordre d’extradició. El cos d’ordre va lliurar l’arrestat a la policia xilena, desplaçada fins al Principat ahir a la tarda.
Les autoritats xilenes el buscaven arran d’una investigació que es va iniciar el 2024 per dos homicidis, lligats amb un possible segrest. A més, també estava investigat en un procés penal relacionat amb delictes vinculats amb el tràfic de drogues i la tinença il·legal d’una arma de fogueig, modificada per disparar. En el pis del presumpte segrest es van trobar l’arma modificada i una quantitat de droga, i entre les persones que hi vivien figurava el nom de l’extradit.
La investigació començar el 2024 per un possible segrest
L’home va abandonar Xile i les autoritats van comprovar que va marxar a Espanya, per la qual cosa es van posar en contacte amb la policia nacional del país veí, que va engegar una investigació. Els agents el van situar a Andorra i, a través dels canals de cooperació entre els cossos d’ordre, van contactar amb la policia andorrana. Interpol va fer totes les verificacions i el va poder localitzar.
L’extradit, que era temporer i vivia al Pas de la Casa, va obtenir l’autorització de residència i treball arran d’un error administratiu el 21 de novembre del 2024. L’errada es va produir perquè la persona que va verificar les dades d’Interpol no va advertir la coincidència amb una nota sobre aquest individu, tot i que les comprovacions posteriors sobre el procés seguit van evidenciar que quan se li va donar l’autorització d’immigració no hi havia cap ordre de detenció contra ell.
La ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, va relatar que “en conseqüència no va consultar la identitat, fet que hauria activat el protocol de verificacions corresponent i no es va posar en marxa el doble sistema d’alerta previst en aquestes situacions”, que hauria comportat descobrir que estava en recerca a Xile per dos homicidis, de manera que s’hauria rebutjat la sol·licitud del temporer. No obstant això, des del Govern van assegurar que s’havien seguit els procediments fixats i es van “superar les verificacions efectuades pels departaments de policia d’immigració”.