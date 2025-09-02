Medi Ambient
Excursionistes reclamen senyalitzar els dispositius de fototrampeig
Alerten que la manca d’informació podria vulnerar la normativa de protecció de dades i reclamen transparència als espais naturals
Excursionistes han traslladat recentment a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i al cos de Banders la petició que es valori la possibilitat d’instal·lar rètols informatius als dispositius de fototrampeig col·locats en espais naturals del país. Segons denuncien, actualment hi ha centenars d’aquests aparells repartits per boscos i zones muntanyoses d’Andorra sense cap mena d’indicació visible, fet que pot vulnerar el dret a la privacitat dels ciutadans.
Els dispositius de fototrampeig s’utilitzen habitualment per fer seguiment de fauna salvatge, però també poden capturar imatges de persones que transiten per aquestes zones. Davant d’això, recorden que, d’acord amb la Llei qualificada 29/2021, del 28 d’octubre, de protecció de dades personals, la captació d’imatges en espais públics sense la deguda informació prèvia pot constituir una infracció, classificada de lleu a greu, amb sancions econòmiques que poden anar dels 500 fins als 30.000 euros.
També apunten que, tractant-se d’aparells gestionats per organismes públics com el CENMA, el cos de Banders o altres serveis del Govern, cal extremar el compliment de la normativa vigent. "L’incompliment d’aquesta obligació pot derivar no només en sancions administratives, sinó també en responsabilitats disciplinàries per als responsables dels organismes implicats", adverteixen.
La proposta planteja que s’estudiï la implantació de rètols visibles en els punts on s’instal·len aquests dispositius, per tal d’informar de la seva presència i garantir el dret a la informació de totes les persones que accedeixin als espais naturals.