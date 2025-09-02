PREGUNTA A L’EXECUTIU
Concòrdia demana a Govern per les mesures per regular la contaminació acústica
El grup parlamentari de Concòrdia va entrar ahir tres preguntes escrites al Govern perquè siguin respostes oralment a la sessió del Consell General del pròxim dijous 11 de setembre. La consellera general Núria Segués vol conèixer com es regula, es preveu i es corregeixen les situacions de contaminació acústica al Principat, “que té un impacte directe sobre la salut i la qualitat de vida de la ciutadania”.
El president del partit, Cerni Escalé, va demanar pel full de ruta que el Govern preveu per a Andorra Telecom a curt i mitjà termini. Escalé vol conèixer els objectius prioritaris i les accions concretes per assolir-los.
La consellera Maria Àngels Aché, per la seva banda, va demanar pel consum excessiu d’alcohol durant els esdeveniments i les mesures de què disposa l’executiu per prevenir-lo, “atès que el consum abusiu d’alcohol pot tenir conseqüències greus per a la salut de les persones i per a la seguretat col·lectiva”.